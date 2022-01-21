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Завтра в столице Предстоятель УПЦ возглавит торжества по случаю 120-летия преставления преподобного Ионы Киевского

21.01.2022 / 16:20
Завтра в столице Предстоятель УПЦ возглавит торжества по случаю 120-летия преставления преподобного Ионы Киевского
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель освятит мозаики, которыми отныне украшены стены склепа, где почивают мощи святого Ионы

В Киеве завтра пройдут торжества по случаю 120-летия преставления преподобного Ионы, основателя Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук наместника монастыря архиепископа Ионы, праздничное богослужение возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Начало литургии в 09.00 по адресу: Киев, ул. Тимирязевская, 1 (территория Национального ботанического сада им. Н. Гришко).

После завершения Предстоятель освятит мозаики, которыми отныне украшены стены склепа, где почивают мощи святого Ионы.

Работа над мозаиками для склепа преподобного Ионы длилась не один месяц. Создали их мастера из минского Свято-Елисаветинского монастыря.

Отмечается, что сегодня, во время праздничного всенощного бдения, которое будет совершаться сегодня с 16.00 до 20.00, и литургии традиционно рака с мощами преподобного будет открыта для поклонения верующих.

Сегодня вечером в эфире телеканала «Глас» пройдет премьера программы об Ионинской обители - «Ботанический монастырь». Начало в 20.30. Завтра программу можно будет посмотреть на сайте телеканала или на его Ютуб-канале.

Источник: Inpress.ua
киев, УПЦ, Ионинский монастырь
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