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Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы

28.07.2019 / 14:00
Перед ВР установили стенды с фотографиями общин УПЦ, у которых отобрали храмы
Киев Источник: Центр информации УПЦ
На фотографиях изображены общины из Волынской, Тернопольской и других областей, которые лишились своих храмов

Перед Верховной Радой Украины верующие установили стенды с фотографиями общин Украинской Православной Церкви, у которых отобрали храмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», стенды установили 27 июля прихожане захваченных и незаконно переведенных в новую Церковь храмов, прибывшие из разных областей Украины на Всеукраинский крестный ход ко Дню Крещения Руси.

На фотографиях изображены общины из Волынской, Тернопольской и других областей, которые лишились своих храмов и сегодня вынуждены молиться в обычных домах, приспособленных помещениях или под открытым небом.
«Им сказали, что их больше нет, а они есть», - гласит надпись на центральном стенде под Верховной Радой.

Как сообщалось, вчера в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.

Источник: Inpress.ua
киев, упц мп, ВР, УПЦ
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