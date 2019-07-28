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Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской лавре

28.07.2019 / 12:57
Десятки тысяч верующих со всей Украины поклонились за ночь святыням УПЦ в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы поклониться святым иконам и мощам, верующие по несколько часов выстаивали в очереди

Только за одну ночь святыням Украинской Православной Церкви, которые пребывают в Киево-Печерской лавре, поклонились десятки тысяч верующих со всей Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, поклониться и приложиться к чудотворным иконам и святым мощам, которые специально были доставлены на торжества в честь Дня Крещения Руси, прибыли верующие со всех епархий УПЦ, а также православные из других стран.

Чтобы поклониться святым иконам и мощам, верующие по несколько часов выстаивали в очереди к Трапезному храму преподобных Антония и Феодосия Печерских, в котором всю ночь были доступны для поклонения святыни Украинской Православной Церкви, прибывшие со всей Украины.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибыли мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибыли мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).

Источник: Inpress.ua
упц мп, Лавра, УПЦ, святыни
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