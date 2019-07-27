В Киево-Печерской лавре десятки тысяч верующих со всей Украины молились накануне Дня Крещения Руси

Накануне Дня Крещения Руси десятки тысяч верующих приняли участие в праздничном богослужении в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, возглавил вечернее богослужение на соборной площади Лавры Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В Киево-Печерскую лавру верующие со всех регионов Украины прибыли во время Всеукраинского крестного хода, в котором приняли участие 300 тысяч православных украинцев.

Помолиться в Киево-Печерской лавре и приложиться к святыням, которые возглавляли Всеукраинский крестный ход, прибыли верующие со всех епархий УПЦ и из других государств, а также представители Поместных Православных Церквей.

После завершения богослужения верующие не расходятся из Лавры, а выстраиваются в очередь к Трапезному храму преподобных Антония и Феодосия Печерских, в котором всю ночь будут доступны для поклонения святыни, специально прибывшие на торжества УПЦ.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси прибыли мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибыли мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).