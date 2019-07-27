Предстоятель и верующие УПЦ почтили память погибших на Майдане

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время Всеукраинского крестного хода почтил память погибших активистов Майдана.

Как сообщает Центр информации УПЦ, во время движения крестного хода от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре митрополит Онуфрий совершил литию на улице Грушевского у мемориала погибшему участнику Майдана Михаилу Жизневскому.

Митрополит Онуфрий и верующие помолились на месте, где в 2014 году погибли люди.

Также Предстоятель УПЦ возложил к мемориалу погибшего участника Майдана цветы. После заупокойной литии крестный ход продолжил движение к Киево-Печерской лавре.

Как сообщалось, сегодня в Киеве состоялся молебен на Владимирской горке и Всеукраинский крестный ход Украинской Православной Церкви, в котором приняло участие около 300 тысяч верующих.