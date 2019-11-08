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Митрополит Онуфрий расскажет, какая «вода» может «промыть» совесть

08.11.2019 / 17:50
Митрополит Онуфрий расскажет, какая «вода» может «промыть» совесть
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий рассказал, что ведет человека к Богу

Чтение Евангелие для человека – как стакан воды, выпив его, очищается совесть.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Хорошо почитать в день одну главу из Евангелия. Это будет один стакан чистой воды, который вливается в нашу душу и промывает нашу совесть», - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий рассказал, что ведет человека к Богу.

«И совесть, и Евангелие, и Библия выполняют одну и ту же функцию - они учат человека, как правильно жить, и они ведут человека к Богу», - Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 9 ноября в 06.50, на телеканале «Интер».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Центр информации УПЦ, митрополит онуфрий
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