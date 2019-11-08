Митрополит Онуфрий расскажет, какая «вода» может «промыть» совесть

Чтение Евангелие для человека – как стакан воды, выпив его, очищается совесть.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Хорошо почитать в день одну главу из Евангелия. Это будет один стакан чистой воды, который вливается в нашу душу и промывает нашу совесть», - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий рассказал, что ведет человека к Богу.

«И совесть, и Евангелие, и Библия выполняют одну и ту же функцию - они учат человека, как правильно жить, и они ведут человека к Богу», - Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 9 ноября в 06.50, на телеканале «Интер».