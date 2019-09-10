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В Киево-Печерской лавре началось празднование Собора преподобных Дальних пещер

10.09.2019 / 09:56
В Киево-Печерской лавре началось празднование Собора преподобных Дальних пещер
Собор преподобных Дальних пещер Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня, 10 сентября, Предстоятель возглавляет Божественную литургию в Успенском соборе

Накануне праздника Собора преподобных Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, 9 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и lavra.ua, ему сослужили представители епископата и духовенства. Богослужебные песнопения исполняли братские хоры обители.

Сегодня, 10 сентября, Предстоятель возглавляет Божественную литургию в Успенском соборе. После литургии состоится крестный ход до Дальних пещер обители.

Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается шесть литургий: в 01.00 – в Ближних пещерах; в 05.00 – в Дальних; в Крестовоздвиженском храме - в 06.30, по окончании - панихида по почившей братии; в 07.00 – в Трапезном храме, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» - в 08.00 (по окончании - освящение воды на колодцах); в Успенском соборе – в 08.30, по окончании - крестный ход к Дальним пещерам.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ, Центр информации УПЦ, митрополит онуфрий
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