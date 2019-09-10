Войти | Зарегистрироваться
10:38

вторник,
10 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной

10.09.2019 / 09:38
В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает основание для "осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной... И конечно, что главное (дает оптимизм) для обеспечения условий для реализации минских договоренностей".

Песков подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует. Он также отказался объяснить, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

Пресс-секретарь Путина также не стал комментировать возможное получение российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию после обмена удерживаемыми лицами.

Песков оставил без ответа, будет ли и в какие сроки опубликован список лиц, которые 7 сентября прилетели в Россию, а также указы президента РФ Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

Напомним: 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35".

После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Источник 

Кремль, Песков, обмен пленными
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
9 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.