Обмен 35 на 35: в Кремле заговорили о "путях к нормализации отношений" с Украиной

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения работы в русле поиска путей для нормализации отношений между Россией и Украиной... И конечно, что главное (дает оптимизм) для обеспечения условий для реализации минских договоренностей".

Песков подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует. Он также отказался объяснить, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

Пресс-секретарь Путина также не стал комментировать возможное получение российского гражданства украинцами, приехавшими в Россию после обмена удерживаемыми лицами.

Песков оставил без ответа, будет ли и в какие сроки опубликован список лиц, которые 7 сентября прилетели в Россию, а также указы президента РФ Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

Напомним: 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35".

После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

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