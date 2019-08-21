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Песков: дата саммита "нормандской четверки" не определена

21.08.2019 / 12:17
Дата переговоров на высшем уровне в "нормандском формате" пока не определена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой даты не фигурирует", - сказал Песков во вторник, 20 августа, отвечая на вопрос журналистов, определена ли дата саммита в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия и Украина) по урегулированию ситуации в Украине.

Он отметил, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".

По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

Как отметил Песков, президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон экспертно и развернуто обсудили перспективы проведения саммита в "нормандском формате".

"Лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Это была и Украина, весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в "нормандском формате", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что саммиту будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. "Чтобы, как говорилось вчера, не проводить "встречу ради встречи", - сказал пресс-секретарь президента.

Он также заявил, что никакой конкретики по возможной встрече Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал Песков.

Источник

Кремль, Песков, нормандский формат
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