Сытнику и Горбатюку удалось заблокировать резонансное интервью судьи Вовка

Людям из окружения директора НАБУ Артема Сытника и начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Гортбатюка удалось заблокировать на Youtube видео с интервью главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, которое тот дал журналисту Дмитрию Городну. Ссылка (https://www.youtube.com/watch?v=Zpry3Fl-bT), по которой оно было размещено в понедельник, сейчас неактивна, передает Голос, со ссылкой на From.UA.

Впрочем, полностью удалить видео не удалось. Редакция ресурса Гордон разместила его на сайте. При этом видно, что материал датирован 20 июля, хотя первоначально интервью вышло 19 июля.

Кроме того, редакция только через сутки смогла заново залить видео на Youtube, где оно также датировано 20 июля.

Напомним, что в интервью Гордону глава ОАСК Вовк довольно жестко высказался по поводу действий директора НАБУ Артема Сытника и начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Гортбатюка. В частности, он заявил, что те преследуют личные цели в деле Окружного админсуда и при этом нарушают закон, за что в будущем обязательно будут нести ответственность.

Также судья там напомнил о процессе, который идет в Ровенской области, где Артема Сытника обвиняют коррупции.

Это, по данным журналистов, вызвало бурную реакцию руководителей антикоррупционных ведомств, которые и отдали команду «снять» видео с Youtube.

Какие именно «аргументы» были найдены правоохранителями для сервиса видеохостинга, не сообщается.

Напомним, что конфликт между судом и прокурорами вспыхнул 26 июля, когда детективы НАБУ и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил тогда Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

В суде считают обвинения надуманными и заявляют о политическом давлении и мести со стороны НАБУ и ГПУ.