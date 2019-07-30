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Глава Окружного админсуда Вовк заявил о конфликте с представителями старой власти и не винит Зеленского

30.07.2019 / 11:54
Департамент Горбатюка вместо расследования дел Майдана занимается продлением полномочий отдельных членов ВККС, а у Сытника свои проблемы

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что к обыскам в суде и обвинениям в его адрес не имеет отношения новый президент Владимир Зеленский. В то же время он видит в происходящем вокруг суда личную заинтересованность представителей старой правоохранительной системы и людей бывшего президента. Об этом он заявил в интервью агентству «Украинские новости», пишет Капитал.

«Убежден, что нынешнее руководство страны к этому отношения не имеет... Брифинг по этому делу давали Горбатюк и Сытник, их назначала предыдущая власть Порошенко. Горбатюк по сей день возглавляет управление, которое должно дать ответы на вопрос: кто стоит за убийствами на Майдане. С этой целью и создавалось это подразделение. А что мы видим сегодня? Департамент Горбатюка вместо расследования дел Майдана занимается продлением полномочий отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей, чьи полномочия в силу закона прекратились... У директора НАБУ Сытника свои проблемы. Нацполиция составила на него протокол о совершении коррупционного правонарушения, и сейчас это дело в суде, где должно быть вынесено решение. Но вместо посещения суда и ответа за предполагаемые коррупционные действия он, наверное, решил отвлечь внимание общества от своей проблемы», — рассказал судья.

Он отметил, что во время обысков были изъяты исключительно дела, касающиеся оспаривания полномочий членов ВККС, назначенных под влиянием Администрации бывшего

«Вот в совокупности три фактора, ведущие в одну точку и привели к такому результату. Вместо того, чтобы как законопослушный орган затребовать документы, к нам приходят с обыском по надуманным основаниям и изымают дела, которые находятся в производстве. Это нонсенс. При этом, блокируется работа суда», — считает Павел Вовк.

«Я предполагаю, что самое главное для них — пиар, отвлечение внимания от своих проблем, от отсутствия результатов расследования по делам Майдана, спасение отдельных одиозных членов ВККС после окончания срока их полномочий», — подчеркнул он.

Кроме того, он считает смонтированными записи разговоров, обнародованные НАБУ и отрицает попытки вмешиваться в работу госорганов.

«Как можно вмешиваться в работу других органов, обсуждая определенные юридические вопросы? Вмешательство в работу подразумевает, что кто-то своими действиями добился конкретного результата. В данном случае, между действиями и результатом — огромная пропасть. Ни о каких фактах вмешательства и речи быть не может», — подчеркнул он.

Павел Вовк считает, что дело из-за множества нарушений не имеет юридической перспективы.

«Кодекс не позволяет НАБУ и ГПУ действовать так, как они это сделали. Чтобы все было юридически грамотно, нужно было идти другим путем, но я не хочу подсказывать как. Для меня единственная интрига — когда это все развалится. С юридической точки зрения для нас лучше предъявление подозрений. Это наделяет нас определенным статусом, который позволит защититься. Станет ли генпрокурор или кто-то из его заместителей подписывать подозрения на основании озвученных фактов? Мне сложно сказать, потому что в таких вопросах, в любом случае, есть как юридическая составляющая, так и политическая. Что будет превалировать — мне неизвестно. Мы на этот процесс не можем и не собираемся влиять», — заверил он.

Напомним, что в минувшую пятницу, 26 июля, НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ пришли с обысками в Окружной админсуд Киева. В тот же день на специальной пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник и начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснили, что следственные действия связаны с фактами коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов.

Сытник и Горатюк заявили, что прокуроры подготовили подозрения 4 судьям ОАСК и направили их на согласование генеральному прокурору. В тот же день Окружной административный суд Киева обнародовал свою позицию в связи с обысками, которые расценил как расправу над судьями за принципиальную позицию и пиар-акцию директора Сытника и Горбатюка за провалы в работе. Суд убежден, что именно такими действиями НАБУ и Горбатюк пытаются отвлечь внимание от своей деятельности на протяжении последних 5 лет, в частности расследования дел Евромайдана.

В понедельник стало известно, что защита судей ОАСК обратилась в Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное производство против виновников обысков Горбатюка и Сытника из-за блокирования работы суда, а ГПУ в свою очередь посредством пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган заявила об отсутствии доказательств и фактажа в проектах подозрений руководства Окружного админсуда Киева, переданных генпрокурору для утверждения.

Порошенко, Сытник, Горбатюк, Вовк, ОАСК
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