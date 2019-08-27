Судья Вовк: В моих проблемах есть уши Порошенко

Бывший глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона", что пятому президенту Украины Петру Порошенко не нравилось его мнение по ряду вопросов.

"Щекотливые поручения или просьбы от Порошенко были?" – спросил журналист Дмитрий Гордон.

"Не хотел бы останавливаться на деталях нашего общения, их очень много. Остановлюсь на тех, которые привели меня в то место и в ту правовую ситуацию, где я нахожусь. Я считаю, что в моих проблемах есть уши Петра Алексеевича. Четко связываю это с конкретными делами", – заявил Вовк.

Отвечая на вопрос, связано ли это с просьбами, которые он не выполнял, Вовк сказал: "Абсолютно верно".

"Если бы я выполнял какие-то пожелания и просьбы, то немного нарушал бы закон. Это некорректно, неправильно. Если мне навязывалось какое-то видение, то моя позиция была такая, что я не в состоянии это исполнить. Ходить по судьям, передавать какие-то просьбы. Во-первых, это незаконно, во-вторых, нарушает нашу судейскую независимость. Я выслушивал и высказывал свое мнение. Оно Петру Алексеевичу не понравилось. Речь о двух громких делах. Первое – это тарифы, спор [лидера партии "Батьківщина"] Юлии Владимировны Тимошенко с Кабмином по их пересмотру. Дело слушалось у нас несколько лет, государство делало все, чтобы его затянуть… Петр Алексеевич в этом усматривал мой злой умысел. Я пытался сказать, что не могу на этот процесс повлиять и не желаю", – продолжил Вовк.

Экс-глава ОАСК добавил, что второй серьезный процесс, который он связывает лично с Порошенко, – это отмена судом постановления Национального банка Украины о национализации "ПриватБанка".

26 июля сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национального антикоррупционного бюро провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. 20 августа Вовк сообщил о сложении полномочий председателя ОАСК.