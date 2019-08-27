Войти | Зарегистрироваться
14:55

вторник,
27 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие УПЦ собрали 35 тысяч гривен для семей, которые пострадали от дождей в Одесской области

27.08.2019 / 14:03
Верующие УПЦ собрали 35 тысяч гривен для семей, которые пострадали от дождей в Одесской области
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Эти средства были выделены четырнадцати семьям, которые наиболее пострадали от непогоды

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был объявлен сбор средств и вещей, посуды, продуктов в храмах Белгород-Днестровском благочиния для семей пострадавших от сильных дождей в селах: Молога, Турлаки, Садовое.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, прихожанами была собрана материальная помощь, в размере 35 тысяч гривен. Эти средства были выделены четырнадцати семьям, которые наиболее пострадали от непогоды.

Деньги, вещи, постельное белье, посуда, ковровые дорожки, игрушки, строительные материалы и многое другое, пожертвовали жители города и района.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.