Верующие УПЦ собрали 35 тысяч гривен для семей, которые пострадали от дождей в Одесской области

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был объявлен сбор средств и вещей, посуды, продуктов в храмах Белгород-Днестровском благочиния для семей пострадавших от сильных дождей в селах: Молога, Турлаки, Садовое.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, прихожанами была собрана материальная помощь, в размере 35 тысяч гривен. Эти средства были выделены четырнадцати семьям, которые наиболее пострадали от непогоды.

Деньги, вещи, постельное белье, посуда, ковровые дорожки, игрушки, строительные материалы и многое другое, пожертвовали жители города и района.