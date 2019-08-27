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Судья Вовк: Порошенко может сесть. Никакой иммунитет его не спасет

27.08.2019 / 10:44
Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов добьется, чтобы пятый президент Украины Петр Порошенко, против которого он подал несколько исков, был привлечен к ответственности.

Такое мнение в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" выразил экс-глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк.

"Я работал под руководством многих людей, о ком-то вспоминаю с позитивом, о ком-то – с негативом… Так вот, он [Портнов] – один из позитивных примеров, мегаспециалист. Поверьте, если он берется, то доведет дело до конца. Единственное, что может его остановить, – это если новая власть вступит в какие-то договоренности по сохранению иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его перекусит, найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, бороться за свое имущество", – сказал он.

На вопрос, допускает ли судья, что "Порошенко может сесть", Вовк ответил: "Безусловно".

"Никакой иммунитет его не спасет от этого. Если Портнов этим занимается, то Петру Алексеевичу надо переживать", – считает Вовк.

Портнов сообщал, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о преступлении, согласно которому Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. 21 мая следователи бюро расследований открыли уголовное производство в отношении пятого президента Украины. Также Портнов подал в ГБР заявление "об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки". Еще два заявления касаются завладения телеканалом "Прямий" и попытки узурпации судебной власти.

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.

Порошенко, Вовк, Портнов, ОАСК
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