Судья Вовк: Порошенко может сесть. Никакой иммунитет его не спасет

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов добьется, чтобы пятый президент Украины Петр Порошенко, против которого он подал несколько исков, был привлечен к ответственности.

Такое мнение в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" выразил экс-глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк.

"Я работал под руководством многих людей, о ком-то вспоминаю с позитивом, о ком-то – с негативом… Так вот, он [Портнов] – один из позитивных примеров, мегаспециалист. Поверьте, если он берется, то доведет дело до конца. Единственное, что может его остановить, – это если новая власть вступит в какие-то договоренности по сохранению иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его перекусит, найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, бороться за свое имущество", – сказал он.

На вопрос, допускает ли судья, что "Порошенко может сесть", Вовк ответил: "Безусловно".

"Никакой иммунитет его не спасет от этого. Если Портнов этим занимается, то Петру Алексеевичу надо переживать", – считает Вовк.

Портнов сообщал, что подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о преступлении, согласно которому Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий. 21 мая следователи бюро расследований открыли уголовное производство в отношении пятого президента Украины. Также Портнов подал в ГБР заявление "об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки". Еще два заявления касаются завладения телеканалом "Прямий" и попытки узурпации судебной власти.

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.