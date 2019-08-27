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Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

27.08.2019 / 10:54
Избранный нардепом от партии "Евросолидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в ВР 8-го созыва Артур Герасимов считает, что партии "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" будут действовать сообща в новоизбранном парламенте.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции – мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", как по мне, "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов журналистам в понедельник, 26 августа, в Киеве.

По его словам, когда сегодня монобольшинством распределялись должности среди фракций, в том числе оппозиционных, "мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные".

"Видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего остального между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной", - указал Герасимов, добавив, что это следует из принятых предварительных решений, "а  во время работы группы будем голосовать полностью и официально".

Источник 

коалиция, ВР, Герасимов
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