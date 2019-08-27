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На Ровенщине неизвестные повредили ограду храма УПЦ

27.08.2019 / 10:58
На Ровенщине неизвестные повредили ограду храма УПЦ
Поврежденный забор / Ровенская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма архимандрит Герман (Кулакевич) рассказал, что неизвестные разбили пять секций ограды

В ночь на 26 августа неизвестные совершили акт вандализма возле Свято-Николаевской церкви в селе Гильча Первая Здолбуновского района Ровенской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии.

Настоятель храма архимандрит Герман (Кулакевич) рассказал, что неизвестные разбили пять секций ограды.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для установления лиц, совершивших правонарушение и их мотивы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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