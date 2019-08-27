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Запорожский митрополит УПЦ написал письмо монахам Афона накануне визита Варфоломея

27.08.2019 / 10:42
Запорожский митрополит УПЦ написал письмо монахам Афона накануне визита Варфоломея
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
В письме митрополит Лука призвал монахов «хранить веру и беречь себя от идолов»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной Церкви Лука (Коваленко) обратился к монашествующим Святой Горы Афон в связи с предстоящим визитом на Святую гору Патриарха Константинопольского Варфоломея.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в своем письме архиерей подчеркнул, что «Бог посещает нас испытаниями, в которых мы должны проявить твердость своей веры и непреклонное следование святым канонам нашей Матери Церкви».

Митрополит Лука напомнил монахам Афона о том, что «Патриарх Варфоломей, осквернил свое сердце и свои руки предательством Бога и нарушением Его святых заповедей. Благодаря действию этого человека, наша святая Украинская Православная Церковь обливается кровью и слезами. Священников и прихожан избивают, храмы захватывают".

Архиерей попросил монахов «быть солидарными в верности Христу и канонам Православной Церкви. Быть твердыми в своих убеждениях, не поддаваться ни на какие уговоры и не бояться угроз».

Владыка выразил скорбь из-за того, что некоторые монахи «готовы признать правомерными действия Патриарха Варфоломея по внедрению в Тело Церковное нераскаянных раскольников, только ради того, чтобы обеспечить себе возможность и в будущем подвизаться на Святой Горе».

Он просит монашествующих подумать «стоит ли за тридцать сребреников комфорта предавать свою веру и убеждения? Не прячутся ли за словом "послушание" обычный страх, малодушие и предательство? Будут ли угодны Богу ваши молитвы и подвиги, купленные такой ценой?».

Митрополит Лука напоминает монахам, что «цена этого предательства – резервирование на Страшном Суде места рядом с Иудой и мучителями, которые распинали нашего Господа. Наша Церковь уже платит за это предательство кровью и болью. Хотите ли вы быть осужденными вместе с нашими палачами? Или, может быть, все же лучше, пострадав здесь за Христа, вместе с Ним и прославиться?».

В конце письма митрополит Лука призвал монахов «хранить веру и беречь себя от идолов».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Афон, митрополит Лука
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