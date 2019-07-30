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Сотни абитуриентов сдают экзамены в в киевских духовных школах

30.07.2019 / 12:39
Сотни абитуриентов сдают экзамены в в киевских духовных школах
Источник: Центр информации УПЦ
В семинарию принимаются православные юноши и мужчины в возрасте до 35 лет

30 июля началась вступительная кампания в Киевскую духовную академию и семинарию.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт, экзамены продлятся до 3 августа.

Киевская духовная семинария - высшее учебное заведение, которое готовит священнослужителей. Срок обучения - 4 года.

В семинарию принимаются православные юноши и мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование. Абитуриенты должны пройти собеседование и сдать устные экзамены по следующим дисциплинам: Библейская история Ветхого и Нового Заветов, Основы Православного вероучения, написать сочинение на библейскую или церковно-историческую тему, показать твердое и осмысленное знание основных молитв наизусть.

Киевская духовная академия - высшее учебное заведение Украинской Православной Церкви, который готовит священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословской науки для церковных учреждений. Срок обучения в магистратуре - 2 года.

Кандидаты на вступление в КДА сдают экзамены по трем богословским дисциплинам, иностранного языка и пишут сочинение на одну из заданных тем.

В этом году желание получить духовное образование в духовных школ обнаружили почти три сотни абитуриентов на стационарное и заочное отделения.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, семинария
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