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Полтавская духовная семинария открывает курс дистанционного обучения

30.07.2019 / 15:54
К абитуриентам с инвалидностью будет выезжать экзаменатор

В Полтавской миссионерской духовной семинарии продолжается набор студентов на сектор дистанционного обучения на богословско-миссионерском факультете.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт учебного заведения, дистанционное обучение дает возможность получить богословское образование с помощью технических средств, не посещая традиционные занятия в ВУЗе.

Личное присутствие необходимо лишь при сдаче вступительных экзаменов. При этом, к абитуриентам с инвалидностью будет выезжать экзаменатор.

Студенты дистанционного сектора изучают богословские предметы с помощью электронных учебников, аудио-, видео – и текстовых лекций, имеют возможность задавать вопросы и получать консультации, участвуя в виртуальных беседах с преподавателями в режиме видеосвязи (Skype). Экзамены также сдаются дистанционно с помощью видеосвязи.

Полтавская семинария приглашает к участию в проекте лиц, которые проживают в странах ближнего и дальнего зарубежья, на территории Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления и людей инвалидностью.

Сектор дистанционного обучения на богословско-миссионерском факультете ПМДС действует с 2014 года.

В этом году подать документы можно с 1-го июня до 25-го августа.

Источник: Inpress.ua
образование, упц, обучение, упц мп, семинария
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