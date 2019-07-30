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В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

30.07.2019 / 12:58
МИД выразил решительный протест с несогласованным с Киевом визитом делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым в временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д.Медведевым к временно оккупированных Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь, который начался 28 июля 2019", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России", – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает АР Крым и г.Севастополь.

"Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украине как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что вся полнота ответственности за негативные для этой территории последствия от временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций, в соответствии с нормами международного права, возлагается на Россию как государство-оккупанта.

Источник 

Крым, МИД, Медведев
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