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У посла США были советы для Зеленского, но встречу с Трампом готовит ОПУ

30.07.2019 / 11:46
С определенного момента посольство Украины в Соединенных Штатах не занимается содержательным наполнением визита президента Украины в США, зато члены команды Владимира Зеленского имели несколько встреч в американской столице.

Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".

"Мы помогали организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента", – сказал он.

"Посольство выполняет все поручения, но очевидно, что вопрос о содержании визита надо задавать теперь Офису президента", – добавил посол.

Чалый, который завершает свою каденцию в Вашингтоне, доложил Зеленскому лично, чтобы украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.

По его словам, неотложные вопросы двустороннего взаимодействия, которые целесообразно обсудить в США в первую очередь, "касаются дальнейшей нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, включая закупку вооружений, сотрудничество в энергетической сфере".

"Это также решения некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", – рассказал дипломат.

Он отметил, что это и вопрос о дальнейшем обеспечения двухпартийной поддержки Украины со стороны республиканцев и демократов, "учитывая достаточно непростой период перед президентскими выборами в США".

Это также темы, связанные с перспективами деятельности Комиссии стратегического партнерства Украина – США, добавил Чалый.

Источник 

США, Чалый, Зеленский
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