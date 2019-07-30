В Доброполье накрыли наркопритон, который продавал товар в «ДНР»

В Доброполье Донецкой области муж, жена и дочь организовали наркобизнес по изготовлению и сбыту ацетилированного опия. Наркотики производились с целью продажи на территории «ДНР». По одной из рабочих версий правоохранителей, Юрий Бродский – сын известного киевского бизнесмена – использовал свои связи для доставки наркотиков на оккупированную часть Донецкой области.

Об успешно проведенной спецоперации сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Донецкой области, пишет Politica.

Как сообщается, правоохранительные органы задержали дилеров в результате нескольких этапов оперативных закупок товара.

«Сбор доказательств и подготовка к операции длились в режиме секретности. Полицейские установили, что канал сбыта наркотиков организовал 57-летний местный житель вместе со своей женой и ее 31-летней дочерью», – заявили в пресс-службе полиции.

Во время обыска было изъято 140 кг семян мака, из которого наркодельцы изготавливали опций ацетилированный, около 300 плашек таблеток, содержащих псевдоэфедрин, прекурсоры, а также шприцы.

Для изготовления и сбыта наркотических веществ злоумышленники арендовали подсобное помещение в местном кафе в Доброполье. Там же также были обнаружены все вещевые доказательства на сумму около 300 тыс. грн. Кроме того, полиция нашла деньги в количестве 120 тыс. грн, 1,6 тыс. долларов и 150 евро.

«На данный момент двое подозреваемых в наркоторговле задержаны в порядке статьи 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения», – отмечают в правоохранительных органах.

В полиции также уточнили, что следственные действия продолжается. В частности, по словам источника в правоохранительных органах, разрабатываются версии о том, каким образом осуществлялась продажа наркотических веществ на территорию так называемой «ДНР».

К слову, поселок Доброполье Покровского района находится примерно в 50-70 км от серой зоны в рамках проведения ООС. По одной из рабочих версий полиции, организатором схемы перевоза наркотических веществ через линию разграничения на оккупированную территорию Донецкой области мог быть сын известного киевского бизнесмена Юрий Бродский. Как указывает анонимный источник в правоохранительных органах, к Бродскому-младшему обратились с просьбой организовать «зеленый коридор» для перевоза «товара».

«Следователи сейчас ищут доказательства и любые зацепки по поводу того, мог ли Юрий Бродский договориться с кем-то, чтобы беспрепятственно перевозились наркотики в серую зону и в псевдореспублику», – рассказал неназванный источник. В полиции также сообщили, что подозреваемым фигурантам дела грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ранее СМИ сообщали о возможном участии Юрия Бродского в распространении крупных партий наркотиков. Так, сообщалось об успешно проведенной спецоперации Национальной полиции в апреле этого года. В ходе оперативно-следственных действий были изъяты наркотики на сумму более 1 млн. грн. Среди шестерых подозреваемых на причастность к распространению «товара» проверялся Бродский-младший.