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Арахамия: финансирование силовиков может быть урезано вдвое в 2021 году, если не будет результативной работы

22.11.2019 / 11:15
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что высокий запрос общества на наказание для виновных должен конвертироваться в эффективную работу правоохранителей.

Иначе их финансирование в 2021 году будет сокращено в два раза, а некоторое органы и вовсе могут быть распущены.

"Это не угроза - это факт, который касается всех силовиков. Все силовики приходят и хотят увеличить финансирование на 30-40%, свой бюджет. И объясняют, зачем им это нужно. Но если нет вообще расследования дел, то зачем их тогда финансировать? Зачем государству финансировать настолько много, что все уже запутались сколько у нас "трехбуквенных" названий. Необходимо их тогда сокращать, объединять и иметь меньше органов, но более эффективных", - заявил Арахамия в четверг, 21 ноября, журналистам в Киеве.

По его словам, общество требует наказания виновных по резонансным делам и если правоохранители не продемонстрируют результата, то в бюджете на 2021 он прогнозирует сокращение их бюджета наполовину. "Мы в два раза сократим им бюджет. Я думаю, что будет так - это мой прогноз", - добавил Арахамия.

Источник

финансирование, силовики, правоохранители, Арахамия
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