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Нацполиция ведет расследование против группы компаний по факту контрабанды газа

21.11.2019 / 17:19
Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту нарушения законодательства группой компаний при ввозе на таможенную территорию Украины природного газа и его дальнейшей реализации.

Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении ЭП.

Следствие, в частности, установило, что ООО "Трейдер Газ", начиная с апреля 2019 года, ввезло на таможенную территорию Украины 171,1 млн кубометров природного газа, а растаможило - только 40 млн кубометров.

Отмечается, что часть объема импортируемого, в том числе нерастаможенного (контрабандного) газа ООО "Трейдер Газ" реализовала в адрес ООО "Метида" и других компаний, среди которых: ГП "Итератрейд", ООО "Центральная газопоставляющая компания", ООО "Техпром газ", ООО "Веста", ООО "Крафт Энерджи", ООО "Энергосинтез", ООО "Евроенергогаз", ООО "Центренерджи", ООО "ЭК Канон", ООО "Частная газопоставляющая компания", ООО "Укрфингаз" и ООО "ИЭК "М2".

В полиции подчеркивают, что деньги, полученные от реализации, в том числе, нерастаможенного газа, вывели в теневой сектор экономики через "минимизацию налоговых обязательств и формирования налогового кредита через закупку горюче-смазочных материалов".

Согласно выписке из реестра досудебных расследований, неустановленные лица, используя реквизиты подконтрольных предприятий ООО "Трейдер Газ" и ООО "Газ Ком Трейд", приобрели 15 млн кубометров газа и реализовали его на ООО "Мерида" и другие компании.

После этого - уклонились от уплаты НДС в особо крупных размерах "путем отражения несуществующих операций по приобретению сжиженного газа у предприятий с признаками фиктивности".

Среди предприятий с признаками фиктивности перечислены ООО "Паблик Сити-Сервис", ООО "Европа-ТД", ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Эко", ООО "Нафтоттрейдингинвест", ООО "Линии Контрактов" ООО "Трейдингтоп", ООО "Нафтогаз Ойл", ООО "Торговый Дом Крейнс" и ООО "Катма Групп".

Среди признаков фиктивности указываются отсутствие трудовых договоров, производственного, транспортного и торгового оборудования, сырья, разрешительных документов на проведение деятельности.

Подчеркивается, что общая сумма средств, которые ООО "Трейдер газ" перечислила на счета вышеперечисленных предприятий с признаками фиктивности, составляет более 470 млн грн.

Источник

газ, полиция, кража газа
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