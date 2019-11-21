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"Промышленный безвиз": предварительная миссия ЕС прибудет в Украину в начале 2020 года

21.11.2019 / 16:17
Предварительная оценочная миссия ЕС, предусмотренная дорожной картой для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (известного как "промышленный безвиз"), прибудет в Украину в первом квартале 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"По АСАА мы договорились что пред-оценочная миссия, предусмотренная дорожной картой по АСАА, состоится в первом квартале 2020 года", - написал он в своем Facebook по итогам переговоров в Брюсселе.

По его словам, предыдущая миссия "должна убедить всех нас, что есть смысл в организации официальной оценочной миссии".

По таможенному "безвизу" в Брюсселе согласовали "четкий план внедрения нового законодательства по совместному транзиту и авторизованным экономическим операторам", отметил Качка.

"За 12 месяцев должны выйти на официальные переговоры о взаимном признании АЭО", - рассказал торгпред.

Стороны также официально одобрили стратегию в области санитарии и фитосанитарии: "Договорились постепенно расчищать завалы по взаимному признанию эквивалентности. Начнем с семян".

В публичных закупках, говорит Качка, "официально оформляем открытие рынка с первой фазой и переходим ко второй".

"Интеллектуальная собственность: договорились о более тщательном мониторинге, поскольку большинство проблем в этой сфере являются вопросом практики, а не законодательства. Режим внутреннего рынка для телекома, почтовых, финансовых и транспортных услуг: консолидируем обновление приложения XVII, а также координируем усилия во всех сферах (обмен таблицами соответствия, оценочные миссии и т.п.) так, чтобы достичь цели, заложенной в этом приложении", - рассказал торгпред.

Украина также обсудила с представителями ЕС проблемные вопросы. "Хмель, пестициды, янтарь, лес и др. И конечно же польские разрешения на автомобильные перевозки. И начали разговор о развитии Соглашения - что и как в нем надо обновить и развить, чтобы оно отвечало нынешней интенсивности наших отношений", - добавил Качка.

Источник 

ЕС, Тарас Качка, оценочная миссия ЕС
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