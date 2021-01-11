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В ряде регионов протестуют против повышения тарифов

11.01.2021 / 14:53
10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщают полиция Харьковской области, Новости N, Полтавщина

Как сообщила полиция Харьковской области, в поселке Высокий Харьковского района на трассе "Харьков - Симферополь" около 50 местных жителей перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе в знак протеста против роста тарифов.

Охрану общественного порядка осуществляли более 15 полицейских. Был обеспечен отвод транспорта через объездные дороги.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1.

Вместе с тем, в Полтаве из-за акции протеста против роста тарифов перекрыто движение по трассе Киев-Харьков, пишет местное издание "Полтавщина".

Полиция частично ограничила движение по трассе около 11:00 – проезд запрещен улице Киевское шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Как пояснил пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Руслан Возница, движение ограничили из-за акции протеста, которая проходит на ул. Киевское шоссе.

Около 20 митингующих протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу.

9 января на площади перед Полтавской ОГА и вблизи Полтавского горсовета также прошли митинги против тарифов на газ, в которых приняли участие около 200 митингующих. 11 января собрание перед ПОДА восстановится для вручения требований представителям президентской вертикали.

В то же время, на главной площади Николаева в воскресенье также прошла акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию, газ и воду, пишет "Новости N".

Возле входа в здание Николаевского городского совета собралось более 100 местных жителей, которые требуют не повышать цены на коммунальные услуги.

Постояв около получаса у мэрии, участники акции протеста решили перекрыть Ингульский мост. На проспекте Героев Украины (Сталинграда) со стороны микрорайона Терновка образовывалась автомобильна пробка.

Позже полицейским удалось разогнать толпу митингующих, перекрывших мост. Однако люди вернулись на Соборную площадь, чтобы собрать подписи и договориться о последующих акциях протеста.

Источник

газ, протест, полиция
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