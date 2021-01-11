Митрополит Антоний рассказал, как сохранить мужество, преодолевая трудности

Для того, чтобы сердце сохраняло мужество, проходя черные полосы в жизни, важно довериться Богу и измениться.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Рождество Христово - это всегда возрождение. Каждый год мы начинаем в этот день жизнь заново. С рождением Младенца-Христа в нашей душе все перерождается. Но чтобы начинать заново, нужно иметь мужество. Заново учиться, жить, любить, терпеть, смиряться», - отметил митрополит Антоний.

Он процитировал слова Виктора Гюго «Если вы камень - будьте магнитом; если вы растение - будьте мимозой; если вы человек - будьте любовью» и напомнил, что с годами человеку может казаться, что жизнь безнадежна и бессмысленна.

«Человек должен расти и развиваться, преодолевать трудности, проходить черные полосы жизни и выходить к свету. Человек только тогда человек, когда растворяется в других, живет для других. Раствориться совсем не значит - потеряться. Раствориться - означает пожертвовать своим временем, интересами, "собой любимым" ради другого. И в момент растворения в другом в нас рождается новый человек и, таким образом, исполняется Божественный план», - подчеркнул митрополит Антоний.