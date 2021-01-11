Патриарх Кирилл заявил, что превращение Софии в мечеть – наказание Божье за раскол в Украине

Бог наказал Патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола.

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает РБК.

По мнению Предстоятеля РПЦ, наказанием для Константинополя стало изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

«Несомненно, все то, что произошло в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую – она стала мечетью», - сказал Патриарх Кирилл.

По словам Патриарха Московского и всея Руси, «более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления, представить себе сложно».

По мнению Предстоятеля РПЦ, Патриарх Константинопольский «совершил то, что совершил» под давлением извне. Однако его действия следует рассматривать как преступление, а не как ошибку.

«С чужих мыслей и с чужих слов Константинопольский патриарх совершил то, что совершил, – сказал он. – Я не случайно подчеркиваю: с чужих, потому что обладаю информацией, что Патриарх Варфоломей находился под давлением могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав».

Как сообщалось ранее, в июле 2020 года Госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, власти Турции вернули ей статус мечети.

