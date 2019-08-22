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На Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам храмов

22.08.2019 / 13:20
На Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам храмов
Священники УПЦ Владимир-Волынской епархии Источник: Центр информации УПЦ
Собрание состоялось в здании епархиального управления под председательством главы юридического отдела епархии

На Волыни священники захваченных и незаконно перерегистрированных храмов Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви на встрече с юристами и представителями правоохранительных органов изучили порядок действий в случае провокаций и захватов храмов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Юридический отдел УПЦ, в результате общения было выработано общее видение защиты интересов пострадавших религиозных общин в правовом поле.

Собрание состоялось в здании епархиального управления под председательством главы юридического отдела Владимир-Волынской епархии УПЦ протоиерея Владимира Мацура.

Представитель Владимир-Волынского отдела полиции рассказал о главных функциях правоохранителей во время конфликтных ситуаций, сообщил о порядке действий в случае провокаций и ответил на вопросы присутствующих.

 «Главная функция правоохранительных органов – не допустить силового противостояния, – передал слова представителя полиции протоиерей Владимир Мацур. – В случае возникновения конфликта нужно обязательно вызвать полицию, желательно фиксировать на видеокамеру срезание замков и тому подобное. Правоохранитель также заверил, что каждое заявление о правонарушении было внесено в реестр досудебных расследований. Если и в дальнейшем будут случаи незаконного захвата собственности приходов УПЦ, будут открывать уголовные производства. Нас заверили, что от правоохранительных органов можно ожидать поддержки в законной защите прав прихожан епархии».

Источник: Inpress.ua
волынь, правоохранители, УПЦ
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