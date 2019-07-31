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Глава Окружного админсуда считает дело против него местью Сытника за историю с вмешательством в американские выборы

31.07.2019 / 16:53
Речь идет о разглашении информации следствия и саботаже избирательной кампании другого государства

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что обыск в суде и последующие обвинения являются местью суду со стороны директора НАБУ Артема Сытника за решение, которым было установлено противоправное вмешательство последнего в выборы в США.

Об этом, как пишет Капитал, глава суда написал на своей странице в Facebook.

«Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США», - написал он.

Судья напомнил, что это дело по существу рассматривал именно Окружной административный суд Киева и вынес решение в декабре 2018 года. Ответчиком, в частности, был Артем Сытник.

«ОАСК установил, что Сытник как руководитель антикоррупционного ведомства превысил свои должностные полномочия, грубо нарушил законодательство Украины, в результате чего стал инструментом внешнеполитических процессов и вмешался в формирование внешней политики Украины. А вообще речь идет о деле разглашение информации следствия, саботаже избирательной кампании другого государства и многое другое», - написал глава суда.

Он напомнил, что ОАСК тогда суд установил: со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США. И что это нанесло ущерб интересам государства Украина.

«В подтверждение моих слов добавлю, что президент США Трамп публично высказывался о том, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника. Не сомневаюсь, что эти требования актуальны и сегодня. Таким образом Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия», - убежден судья Вовк.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

В настоящий момент эти подозрения не вручены, поскольку руководство ГПУ сначала отказалось их подписать из-за недостаточности доказательств. Только 30 июля было объявлено, что судьи вызываются на допрос в ГПУ. Допрос должен состояться 2 августа.

НАБУ, Сытник, Вовк, ОАСК
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