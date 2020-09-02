Лещенко следует уделить время исполнению своих прямых должностных обязанностей, а не писать заказные посты, - юрист

Так, по его убеждению, народный депутат от ОПЗЖ, юрист Антонина Славицкая подписала обращение в Конституционный суд Украины (КСУ) против НАБУ и его главы Артема Сытника только потому, что она заинтересованная особа, т.к. фигурирует в записях Вовка, по которым Бюро ведет расследование.

Кроме этого, Лещенко возмутился, что на фотографии, сделанной в сессионном зале парламента, Славицкая находится рядом с коллегами-депутатами Виктором Медведчуком и Ильей Кивой.

На разоблачение Лещенко отреагировала Антонина Славицкая.

"Специалист" по железным дорогам, который получил свою должность в наблюдательном совете Укрзализници, как признал Тимофей Милованов, не за счёт профессионализма и справедливого конкурса, а потому, что ПОПРОСИЛИ - сделал очередное "разоблачение". Оказывается, я подписала подання в Конституционный суд по НАБУ не потому, что закон противоречит Конституции, а потому что в бюро, якобы, есть запись моего разговора в деле ОАСК и, мол, человек я заинтересованный", - написала депутат в своем телеграмм-канале.

Так же, она напомнила Сергею Лещенко, что с Кивой и Медведчуком состоит в одной фракции.

"Так вот, неуважаемый Сергей, я Вас прекрасно понимаю, ведь Вы просто обязаны петь дифирамбы руководству НАБУ. Поскольку именно его стараниями было закрыто дело по приобретенной вами за немалые деньги квартире. Общеизвестный факт. Как и тот, что это именно Вы в прошлом созыве были в комитете, который цинично рекомендовал парламенту принять закон о НАБУ с кучей явно неконституционных положений. И при этом Вас не смущало, что находитесь во фракции БПП", - отметила Славицкая.

Более того, как рассказала депутат, Лещенко был главой подкомитета по имплементации антикорупционного законодательства, а поэтому несет прямую ответственность за качество подготовленных в тот период законов.

Она посоветовала члену набсовета Укрзализныци уделить время исполнению своих прямых должностных обязанностей, вместо того, чтобы «гнуть спину» на заказчиков постов.

"Что же касается оценки дела ОАСК, то её дали и ВСП, и Антикор суд, где в отличии от отдельных некомпетентных личностей в наблюдательных советах, работают люди, которые понимают в том, чем занимаются", - резюмировала Славицкая.