Глава ВС продолжает тратить деньги на сомнительные нужды

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

Судьи отмечают, что глава Верховного суда не раз демонстрировала, что ей наплевать на финансовые проблемы первой и апелляционный инстанций. "Она уже заводила больше сотни миллионов гривен на фирмы, аффилированные с министрами времен Януковича. К вашему вниманию - тендер от главы ВС Данишевской на 500 млн. грн. на реставрацию помещения ВС", - обращают внимание авторы поста.

По их мнению, особый цинизм в том, что огласила Данишевская тендер 28.08.2020, в тот день, когда она уже знала о решении Конституционного суда и предстоящих проблемах с выплатами вознаграждений судьям и работникам аппарата судов.

"Ещё раз Данишевская, ставленница Порошенко, оглашает тендер на 500 млн. грн. на ремонт, когда нет денег даже на заработные платы. Цинизм, абсолютное непонимание проблем, чувство вседозволенности у главы ВС", - говорится в сообщении.

Судьи полагают, что на этом фоне меркнет то, что "ВС в прошлом месяце снова перевел: больше 16 млн. грн. компании "Побутрембуд"; чуть меньше 1 млн. профсоюзам на оздоровление; 500 тис. грн. ушло "Баукинисту" на ремонт кабинетов в ВС; 400 тис. грн. - на новый проект ремонтов кабинетов ВС".

"Судьи первой и апелляционной инстанций, это для вас нет денег. Это вы деградировали и вас нужно менять. У главы ВС все хорошо", - резюмируют судьи.