Районные суды вынуждены приостанавливать работу в связи с отсутствием финансирования

Об этом сообщает пресс-служба суда.

С 22 июня 2020 года временно прекращается выдача канцеляриями суда всех процессуальных документов.

Также из-за отсутствия офисной бумаги у суда нет возможности принимать поступающую электронную корреспонденцию.

Сообщается, что суд в течение длительного времени обращается в территориальное управление Государственной судебной администрации в городе Киеве для решения данного вопроса, но на все просьбы получает ответ об отсутствии в государстве денежных средств на обеспечение функционирования судебной системы.

Судей возмущает подобная ситуация, особенно учитывая тот факт, что глава Верховного суда Валентина Данишевская перечисляет миллионы на ремонты кабинетов. "В районном суде нет бумаги. Совершать правосудие невозможно. От слова вообще невозможно", - сообщают они в телеграм-канале "Под мантией".

"Зато Данишевская перечислила очередной многомиллионный транш компании, которая занимается ремонтом кабинетов судей ВС. Ничего личного. Проблемы у судей первой и апелляционный инстанций. Вот вы там и держитесь", - отмечают судьи.

Авторам поста также не совсем понятна позиция судьи ВС Елены Кибенко, заявляющей, что публикации о нехватке денег в судах первой и апелляционных инстанций подрывают авторитет судебной власти. "Ещё напомним, что судья ВС Елена Кибенко, которая уверена, что судьи первой и апелляционных инстанций деградировали, думает, что такие публикации о закупках ВС услуг на ремонт кабинетов судей ВС, когда в районных судах нет денег на бумагу, подрывает авторитет судебной власти. Такие они, судьи Большой палаты Верховного суда, которые не работали в районных судах" , - резюмируют они.