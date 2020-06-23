Ответственность за гибель четырех людей из-за взрыва газа в жилом доме лежит на чиновниках - Дубинский

Ответственность за четырех погибших из-за взрыва газа на Позняках лежит на чиновниках. Такое мнение выразил народный депутат Александр Дубинский, пишет УНИАН.

«Уже сейчас известно о бездеятельности «Киевгаза», куда звонили жильцы и говорили, что в доме воняет газом, но служба не выезжала», - рассказал он.

По его словам, взрыв можно было предотвратить, а вместо этого мы видим полное бездействие чиновников, которые только обещают обеспечить пострадавших новым жильем.

«Где уволенный начальник «Киевгаза»? Кто это газ контролировал? Кто его продавал киевлянам? Где кадровые решения по КГГА, по заместителям мэра, по самому Кличко?», - возмущается нардеп.

Он считает, что пострадавшие вряд ли получат жилье, потому что пока будет решаться их проблема, выборы пройдут и всем на них будет наплевать.

«И даже погибшие не заставляют нас принять какие-то меры. Я не вижу перспектив для посадок. Потому что если дела и будут открыты, то сядут рядовые мастера газовых сетей. А люди, которые отвечают за безопасность в домах, будут продолжать занимать кресла замов Кличко», - прогнозирует Дубинский.