Войти | Зарегистрироваться
14:47

вторник,
23 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Бывший заместитель Кличко строит элитный жилкомплекс возле Троещинского моста - нардеп

23.06.2020 / 13:44
Бывший заместитель Кличко строит элитный жилкомплекс возле Троещинского моста - нардеп
Один из подельников Кличко из строительной мафии, экс-заместитель главы КГГА Игорь Никонов, близкий к олигарху Дмитрию Фирташу, практически начал продажу домов в ЖК «Дніпровська перлина», расположенного неподалеку от строящегося Подольско-Воскресенского моста.

Об этом на своем ютуб-канале сообщил народный депутат Александр Дубинский, информирует УНИАН.

«Жилой комплекс «по чистой случайности» удачно расположен возле будущей транспортной развязки, точнее, под строящимся мостом, который будет идти прямо в центр города, на Подол. Эти элитные дома собираются возвести на живописном берегу Днепра, в урочище Горбачиха. Возникает вопрос: так это мост для жителей новых высоток на берегу Днепра? Или все-таки для троещинцев, живущих в отдаленном спальном районе? Думаю, ответ очевиден», - считает нардеп.

По его словам, Кличко хотел бы до выборов закончить этот долгострой. Но поскольку ни денег, ни проекта нет, в мэрии решили остановиться на полпути.

«Парадоксально, но мост, который должен был пойти на жилмассив Троещина, куда никак не могут построить метро, и жители которого вынуждены тратить на дорогу на работу четыре часа в день, в итоге до Троещины не дойдет. А остановится на Воскресенских садах и потом свернет к метро «Левобережная», - рассказал Дубинский.

 

Кличко, Дубинский, элитный жилкомплекс
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.