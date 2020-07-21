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Судьи сомневаются в искренности главы ВС Данишевской

21.07.2020 / 16:35
Сразу же после обысков в Окружном административном суде города Киева (ОАСК) вышло интервью главы Верховного суда Валентины Данишевской информационному агентству "Интерфакс-Украина", в котором ее показывают в роли спасителя всей судебной власти.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

Иногда совпадения очень странные и порождают больше вопросов, чем дают ответов, отмечают судьи и добавляют, что "Данишевскую показали нам как человека, который очень переживает за судебный корпус".

"Глава ВС давно примеряет на себя роль спасителя. Жаль только, что все уже понимают и видят её реальное отношение к судьям первой и апелляционной инстанций, а также к судьям в отставке", - сказано в сообщении.

Судьи обращают внимание на многомиллионное финансирование помещений ВС. "Мы увидели, как проходят многомиллионные выплаты компаниям, которые занимаются благоустройством кабинетов судей ВС. И это тогда, когда нет марок и бумаги в судах первой и второй инстанций", - заявляют они.

Также авторы поста напоминают о недавних словах Елены Кибенко относительно деградации судей первой и апелляционных инстанций. "Мы услышали от судьи-спикера ВС Елены Кибенко о деградировавших судьях первой и апелляционный инстанций и о необходимости обновления корпуса судей", - говорится в сообщении.

"Мы видим решения Большой платы Верховного суда (БП ВС), которая коверкает правовые нормы для защиты своих подельников из Высшей квалификационной комиссии судей и офиса Порошенко. Мы стали очевидцами того, какие принимают решения по судьям в отставке. Мы уже знаем, как курируют действия судьи в БП ВС и соросята. Как в БП ВС принимают решения в пользу соросят", - подчеркивают служители Фемиды.

Интервью хорошее, с правильными мыслями, считают судьи, но, по их мнению, "сомнение только в том, кто озвучивает эти слова".

судьи, суд, ВС, Данишевская
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