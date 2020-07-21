Сразу два поезда сошли с рельсов в Днепропетровской области

Об этом сообщает Укрзализныця, а также местное издание Dnepr.info

Дословно: "Авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошло около двух часов ночи 20 июля. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов.

Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпания груза (катанки) с одной из них.

В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138-ом км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой".

В "Укрзализныце" сообщили, что "оперативно" освободили парный путь перегона и восстановили движение поездов. Однако в компании указали, что ряд пассажирских поездов пока задерживается именно из-за этой аварии.

Вагон, из которого произошло высыпания груза, не является собственностью АО "Укрзализныця".

Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала.

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