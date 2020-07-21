Войти | Зарегистрироваться
17:34

вторник,
21 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Сразу два поезда сошли с рельсов в Днепропетровской области

21.07.2020 / 16:14
В Днепропетровской области произошла авария на железной дороге, что привело к задержанию пассажирских поездов.

Об этом сообщает Укрзализныця, а также местное издание Dnepr.info

Дословно: "Авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошло около двух часов ночи 20 июля. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км из-за срабатывания автотормозов.

Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпания груза (катанки) с одной из них.

В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138-ом км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой".

В "Укрзализныце" сообщили, что "оперативно" освободили парный путь перегона и восстановили движение поездов. Однако в компании указали, что ряд пассажирских поездов пока задерживается именно из-за этой аварии.

Вагон, из которого произошло высыпания груза, не является собственностью АО "Укрзализныця".

Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала.

Источник

авария, поезд, Днепропетровская область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.