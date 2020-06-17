Служителей Фемиды удивляет отсутствие реакции главы ВС на оскорбление судей

Судей удивляет отсутствие должной и своевременной реакции на произошедшее главы Верховного суда Украины (ВСУ) Валентины Данишевской, информирует телеграм-канал "Под мантией".

"События под зданием Шевченковского районного суда 15 июня - это же не только о деле Стерненко и слабости исполнительной власти. Это еще и диагноз всей верхушке судебной власти. Диагноз - Импотентность. Слабые, безынициативные, трепещущие перед исполнительной и законодательной властью. Все, как в 2014-2015 годах", - сказано в сообщении.

Авторов поста поражает молчание Данишевской по поводу оскорбительных действий Стретенко в отношении судебной власти. "Например, глава ВС видит себя лидером всей судебной власти, требует встречи с президентом, требует от судей первой и апелляционной инстанций объединения. А где Данишевская была 15 июня? Почему нет реакции человека, мнящего себя лидером? Почему молчат спикеры Большой палаты Верховного суда? Интересно, какие эмоции испытывала глава ВС, когда Стерненко порвал определение суда? Понимала ли она, что Стерненко рвал не определение. Это было наглядной демонстраций того, как стоит относиться к судам. Никакого уважения. И за это - никаких последствий", - подчеркивают судьи.

Судьям не понято и отношение к вышеупомянутым событиям главы Совета судей Украины (ССУ) Богдана Монича. "Глава ССУ Богдан Монич где был? Почему сейчас нет сборов Совета судей? Плохо, что не поддержали идею поехать под здание суда для урегулирования конфликта. Это бы зачлось. Теперь соберитесь, выразите очередную обеспокоенность. За это не побьют. Интересно, какие были эмоции у главы ССУ, когда Стерненко и Ко обзывали судей? Понимал ли он, что Стерненко в лице того судьи обозвал всех судей страны? Это была открытая демонстрация того, как стоит называть судей, не опасаясь последствий", - считают авторы поста.

По их мнению, проигнорировал события вокруг дела Стерненко и Высший совет правосудия (ВСП). "ВСП? Что у вас? Возможно, ответ в том, что не могут люди, которых поставил Петр Порошенко в тандеме с соросятами, выступать против нового лидера соросят, которого раскручивает Порошенко?" - резюмируют судьи.