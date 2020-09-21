ВС планирует получить из госбюджета 2,4 млрд грн

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Вы уже успели оценить проект бюджета на 2021-й? Интересное чтиво. В очередной раз больше всех плюшек в судебной власти получают Верховный суд и Высшая аттестационная комиссия судей (ВАКС)", - говорится в сообщении.

Далее авторы поста задаются вопросом, на что собирается потратить выделенные средства глава ВС Валентина Данишевская. "Итак, ВС планирует получить 2,4 млрд грн. В суде работает 193 судьи. Получаем, что на одного судью ВС тратим 12,5 млн грн. Куда вам столько, Валя? В очередной раз будете отмывать деньги на ремонтах и закупке блокнотов с эмблемами ВС?" - вопрошают они.

"Думаете, дорого обходится нам наша кассация? Ошибаетесь. На работу ВАКС, где всего-то 38 судей, планируют истратить 0,5 млрд грн. Получаем 13,2 млн на одного судью. Судьи уже все обеспечены жильём, аппарат суда получает премии и тоже служебное жилье. Зачем запланировали такие расходы?" - недоумевают служители Фемиды.

Для всех остальных, как говорит глава ВС Валентина Данишевская и судья ВС Елена Кибенко, "деградировавших судей" выделяют целых 15,6 млрд грн. Деньги пойдут Государственной судебной администрации (ГСА), обращают внимание судьи.

"Думаете, этого достаточно? Давайте посчитаем. Имеем 7064 судей (1910 - вакансий, 5154 - фактическое количество без учета судей ВС и ВАКС). Получаем, что на одного судью будет 2,2 млн грн. Это с учётом затрат на зароботную плату, закупку бумаги и марок (которой в судах первой и апелляционной инстанции уходит в неимоверных количествах), на текущие ремонты, на оплату коммуналки. А если ГСА с этих 15,6 млрд грн ещё и оплатит разработку ЕСИТС, то у нас в очередной раз будет недофинансирование судов первой и апелляционной инстанций. Как мы и говорили, проблемы с финансами в судах первой и апелляционных инстанций, вот вы там и держитесь", - резюмируют авторы поста.