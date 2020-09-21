Войти | Зарегистрироваться
20:04

понедельник,
21 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ВС планирует получить из госбюджета 2,4 млрд грн

21.09.2020 / 19:51
Судьи отмечают, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год запланировано - Верховный суд (ВС) получит 2,4 млрд грн.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Вы уже успели оценить проект бюджета на 2021-й? Интересное чтиво. В очередной раз больше всех плюшек в судебной власти получают Верховный суд и Высшая аттестационная комиссия судей (ВАКС)", - говорится в сообщении.

Далее авторы поста задаются вопросом, на что собирается потратить выделенные средства глава ВС Валентина Данишевская. "Итак, ВС планирует получить 2,4 млрд грн. В суде работает 193 судьи. Получаем, что на одного судью ВС тратим 12,5 млн грн. Куда вам столько, Валя? В очередной раз будете отмывать деньги на ремонтах и закупке блокнотов с эмблемами ВС?" - вопрошают они.

"Думаете, дорого обходится нам наша кассация? Ошибаетесь. На работу ВАКС, где всего-то 38 судей, планируют истратить 0,5 млрд грн. Получаем 13,2 млн на одного судью. Судьи уже все обеспечены жильём, аппарат суда получает премии и тоже служебное жилье. Зачем запланировали такие расходы?" - недоумевают служители Фемиды.

Для всех остальных, как говорит глава ВС Валентина Данишевская и судья ВС Елена Кибенко, "деградировавших судей" выделяют целых 15,6 млрд грн. Деньги пойдут Государственной судебной администрации (ГСА), обращают внимание судьи.

"Думаете, этого достаточно? Давайте посчитаем. Имеем 7064 судей (1910 - вакансий, 5154 - фактическое количество без учета судей ВС и ВАКС). Получаем, что на одного судью будет 2,2 млн грн. Это с учётом затрат на зароботную плату, закупку бумаги и марок (которой в судах первой и апелляционной инстанции уходит в неимоверных количествах), на текущие ремонты, на оплату коммуналки. А если ГСА с этих 15,6 млрд грн ещё и оплатит разработку ЕСИТС, то у нас в очередной раз будет недофинансирование судов первой и апелляционной инстанций. Как мы и говорили, проблемы с финансами в судах первой и апелляционных инстанций, вот вы там и держитесь", - резюмируют авторы поста.

судьи, суд, ВС, Данишевская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.