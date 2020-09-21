В Европе винят Порошенко и активистов в провале судебной реформы

Как пишет Капитал, об этом говорится в статье, посвященной судебной реформе в Украине, вышедшей в брюссельском издании EUreporter.

«Коррупция в Украине продолжает процветать, а судебная система стала еще более неэффективной, чем была раньше. В то же время некоторые украинские политики активно используют тему судебной реформы в своих интересах. В частности, бывший президент Петр Порошенко использовал тему судебной реформы для получения контроля над судами. И ему это удалось, поскольку лишь несколько судей осмелились принимать решения против воли Порошенко... В результате количество опытных судей, покинувших систему, с 2014 года увеличилось. В некоторых украинских судах вообще не осталось судей, и суды приостановили их работу, что затрудняет или делает невозможным доступ граждан к правосудию», — пишет издание.

Причиной столь плачевного итога поддерживаемой Европой реформы, по мнению авторов материала, может быть то, что европейцев сознательно ограничивают в получении объективной информации о ситуации в стране и даже дезинформируют. В частности, европейским политикам ограничивают список контактов в Украине. Делают это украинские политики и так называемые общественные активисты.

«В Украине сформировалась „каста“ реформаторов, которая монополизировала контакты с ЕС и другими западными партнерами. Эти люди определяют, с кем могут, а с кем не могут встречаться представители ЕС.... В результате Евросоюз общается в Украине исключительно с небольшой группой людей, называющих себя гражданским обществом, — в основном активистами, финансируемыми за счет грантов ЕС и международных организаций. Они претендуют на то, чтобы представлять весь украинский народ, и часто именно с ними европейские политики вступают в контакт для обсуждения реформ», — отмечает издание, признавая, что украинские активисты не владеют в полной мере ситуацией и зачастую продвигают реформы, которые дают отрицательный результат.

«При этом никакой ответственности за результат они не несут. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Пока в стране есть проблемы, эти люди получают гранты на борьбу с этими проблемами», — отмечают европейские журналисты.

В материале пишут о необходимости отказа от подобной политики: «Европа должна поддерживать контакты не только с профессиональными активистами, но и с более широким кругом людей в Украине, чтобы иметь возможность сформировать объективную картину того, что происходит в стране. Это принесло бы реальную пользу реформам для Украины».

В противном случае, предупреждает брюссельский журналист, под угрозой окажутся отношения между ЕС и Украиной.

«Украинцы уже показали, что они против внешнего управления со стороны России. Но теперь они говорят, что Украина попала под внешний контроль Запада, и украинский народ не смирится с такой ситуацией.... Это может иметь драматические последствия. Некоторые политики уже призывают отказаться от европейской интеграции, и такие призывы получают поддержку среди избирателей», — отмечает автор материала.