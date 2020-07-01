В судебной системе острая нехватка кадров, спровоцированная реформами Порошенко

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"После 25-летней судебной реформы, вошедшей в активную фазу унижения судей при государственном преступнике Порошенко и его подельнике Филатове, по состоянию на 19.06.2020 года в судебной системе кадровая катастрофа", - сказано в сообщении.

Авторы поста обращают внимание на то, что только за последние три месяца из системы ушло 96 судей.

По данным Высшего совета правосудия количество судей с полномочиями составляло:

- в апелляционных общих судах - 61%;

- в местных общих судах - 60%;

- в апелляционных административных судах - 73%;

- в окружных административных судах - 74%;

- в апелляционных судах - 73%;

- в хозяйственных судах - 73%.

Из 7030 судей действующих местных и апелляционных судов фактически назначены на должности 4881 судья, а полномочия имеют 4454 судьи, что составляет всего 63,5% от общей потребности, отмечается в сообщении.

"При этом второй новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова закрывает уголовное производство в отношении Порошенко по назначению им членов Высшего совета правосудия вопреки закону. Какой вам ещё судебной реформы не хватает?.." - резюмируют судьи.