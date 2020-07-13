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Критика посла Германии созвучна с риторикой Порошенко и соросят

13.07.2020 / 13:52
Посол Германии Анка Фельдгузен не является абсолютно новым человеком в Украине.

Более того, ее мнение о реформировании судебной системы совпадает с заявлениями приверженцев пятого президента Украины, главы "Европейской солидарности "Петра Порошенко. Об этом информируют судьи в телеграм-канале "Под мантией"

"Если вам кажется, что посол Германии Анка Фельдгузен абсолютно новый человек в Украине, которую удивила судебная власть, то не обольщайтесь. Посол Германии уже давно "своя" на просторах Украины и очень давно сотрудничает с соросятами Порошенко", - сказано в сообщении.

В Украине она была до 2015 года и занимала должность заместителя посла Германии.

"Ели учитывать три года работы в Киеве в 1990-тые, то я провела в Украине более восьми лет. Последние два года были особенно эмоционально интенсивными, поэтому прощаться очень тяжело..." — сказала Анка Фельдгузен в 2015-м, уходя с занимаемой должности.

Авторы поста обращают внимание, что Фельдгузен ранее работала совместно с представителями Реанимационного пакета реформ (РПР). "С группой соросят, которые объединены под крышей РПР, она работала с 2014 года. Например, они совместно с Филатовым, Сыроид, Буткевичем и другими проводили мероприятия по Конституционному суду", - говорится в сообщении.

Риторика о реформировании судов для посла не нова, о ней она начала говорить ещё в 2019 году, заявляют судьи. В частности, имеется ввиду обращение Фельдгузен к украинским властям провести судебную реформу и добиться верховенства права в стране, чтобы в Украину приходили новые инвесторы.

"Для того чтобы эффективно бороться со всеми постсоветскими симптомами, украинская экономика должна развиваться, для этого должны приходить инвестиции. Я всегда с радостью призываю немецкие компании приходить сюда, но Украине также нужно делать свою домашнюю работу, в частности, достичь верховенства права и провести судебную реформу. Потому что инвесторов пугает, когда они не чувствуют, что могут защитить себя", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в ноябре 2019 года.

"Никакой конкретики, нет данных, кто жаловался на их инвесторов, какой суд нарушал интересы предприятия и в чем именно состояло такое нарушение. Просто критика, которая абсолютно созвучна с риторикой Порошенко и соросят. Например, Фельдгузен выступила против проекта президента Владимира Зеленского о судебной реформе Верховного суда", - указывают они.

суды, судебная реформа, Порошенко, Анка Фельдгузен
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