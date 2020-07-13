Сегодня Церковь празднует Собор 12-ти апостолов

Православная Церковь 13 июля празднует Собор 12 апостолов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, указания на совершение этого празднования встречаются в IV веке.

Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов (Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия) является древним праздником, святой благоверный царь Константин Великий построил в Царьграде храм во имя святых Двенадцати апостолов.

Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла.

Греческое слово «апостол» означает «посланник, слуга». Апостолы Иисуса Христа были его ближайшими учениками и посланниками к разным народам с Благой вестью.

Отправляя апостолов проповедовать среди израильтян, Господь «дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». (Мф 10:1).

Однако ни полного понимая Истины, ни твердой веры они еще не имели.

Вначале они разделяли господствовавшие среди евреев представления о Мессии как о земном Царе Израиля, и даже спорили о будущем первенстве при дворе. В Евангелиях описаны случаи маловерия апостолов. Один из двенадцати стал предателем. Когда Христа арестовали, все апостолы, кроме Иоанна Богослова, оставили Учителя, а Петр трижды от Него отрекся.

Даже после чудесного Воскресения Господа из мертвых некоторые из них проявляют сомнения и продолжают понимать Царство Христа как земное Израильское царство.

Окончательно апостолы стали благовестниками для всех народов и устроителями Всемирной Церкви Христовой, когда в день Пятидесятницы на них сошел Святой Дух, Который «научил их всему» (Ин. 4:26). Накануне этого события двенадцатым апостолом, вместо отпавшего Иуды Искариота, был по жребию избран Матфий.

Неся миру свет Евангелия, апостолы столкнулись со множеством испытаний, но с честью их выдержали. Почти все они окончили свою жизнь мученически.

Святой Андрей Первозванный, который проповедовал Христа нашим предкам, был распят на кресте, как и его брат Петр. Распяты были также Филипп, Варфоломей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев и Симон Кананит (Зилот). Апостол Иаков Зеведеев был обезглавлен (так же, как Павел – тринадцатый апостол), Фому пронзили копьями, Матфий был побит камнями (по другой версии – распят), а евангелист Матфей умер во время мучений.

Один лишь Иоанн Богослов, хотя и пережил множество страданий, мирно преставился, и поскольку момента его смерти никто не видел, а тело исчезло, то судьба его осталась загадкой. Существует мнение, что апостол был взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам Илии и Еноху. Святые Ипполит Римский, Андрей Кесарийский, Иоанн Кронштадтский высказывали уверенность в том, что Иоанн Богослов будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед Вторым Пришествием Иисуса Христа.

А на Страшном суде апостолы, восседая на двенадцати престолах, будут вместе с Господом судить всех людей, живых и мертвых.