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Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновников

13.07.2020 / 14:21
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее одобрили нардепы.

Об этом свидетельствует распоряжение на сайте ВР, проект закона №3708

В повестке дня внеочередного заседания, инициированного президентом, нардепам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В то же время ввели верхнюю границу для заработных плат чиновников еще 13 апреля, когда приняли госбюджет. Таким образом, в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним: 10 апреля президент Владимир Зеленский просил нардепов поддержать ограничение зарплат чиновников на период карантина.

Нардепы приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

Позже Высший совет правосудия заявил, что временное ограничение судейского вознаграждения нарушает конституционные гарантии как независимости судей, так и судебной власти в целом.

Аналогичное решение приняли и в Кабмине для руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний.

Источник

зарплаты, чиновники, Верховная Рада
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