В УПЦ дали оценку смене статуса собора Святой Софии

Украинская Православная Церковь, прошедшая через захваты храмов и давление властей, прекрасно понимает всю горечь утраты, потрясшей не только Константинопольский Патриархат, но и все мировое Православие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний написал на своей странице в Фейсбук, комментируя решение турецкой власти о превращении собора Святой Софии в действующую мечеть.

«Мы прекрасно понимаем горечь утраты, которую испытывает Константинопольский патриархат и весь православный мир. Это отнюдь не абстрактные слова, ведь нашей Церкви и ее верующим пришлось пройти через серьезные лишения – захваты храмов, нарушение прав, административное давление со стороны власти. Однако мы верим и твердо знаем – то, что невозможно человеку, возможно Богу. Никакие политические, геополитические и иные интересы не могут противостоять Его воле. Главное только – не отпадать от Него своими амбициями, властолюбием, ересями и расколами», – отметил владыка.

Он напомнил, что истинные причины произошедшего нужно искать в исторических закономерностях.

«По моему глубокому убеждению для того, чтобы понять причины случившегося, лучше всего обратиться к истории. Детальное изучение событий, решений и политики определенного периода глубокого прошлого предоставит каждому думающему человеку надлежащую возможность сложить картину того, почему великий Константинополь пал под натиском турков. Также это позволит проложить мостик и к пониманию сегодняшней печальной ситуации. Ведь ни для кого не секрет то, что история имеет свойство повторяться. Как и то, что она не прощает ошибок тем, кто забывает ее горькие уроки», – подчеркнул митрополит Антоний.

По словам митрополита Антония, Господь не оставит того, кто верен Ему.

«Господь всегда принимает покаяние и искреннюю молитву. Учитывая это, уверен, что рано или поздно, но в Святой Софии вновь может зазвучать православное богослужение», – заключил управделами Украинской Православной Церкви.