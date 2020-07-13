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Митрополит Онуфрий рассказал, как победить зло в сердце

13.07.2020 / 14:40
Митрополит Онуфрий рассказал, как победить зло в сердце
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель рассказал историю о том, как как искоренить зло, если его очень много в душе

Необходимо смирять свою душу и изгонять из нее все зло, тогда она станет доброй, милосердной и наполнится Божией силой. 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«В душе может быть очень много зла – плохие чувства и пожелания, ненависть, жестокость, гордыня. Для того, чтобы человек стал способным к милосердию и состраданию, не надо отчаиваться, надо входить в душу с молитвой, с покаянием, самопринуждением, смирять себя в своей душе. И потихоньку-потихоньку выгонять из своей души все зло. И душа станет доброй, душа станет милосердной», - посоветовал Предстоятель.

Предстоятель рассказал историю о том, как как искоренить зло, если его очень много в душе.

«У отца был большой участок земли, который зарос сорняками. Он захотел его расчистить и послал туда своего сына. Сын, увидев такое запущенное поле, впал в отчаяние – это же невозможно расчистить. И он лег на землю и весь день проспал. И так – второй день, третий, четвертый... Когда пришел отец и увидел, что сын спит, а поле не тронуто, он спросил: «Почему же ты ничего не делаешь?» А сын показал рукой и говорит: «Ну кто это может прополоть?» Отец ему отвечает: «Сын, если бы ты каждый день пропалывал такой участок, который ты занимаешь, когда лежишь на земле и спишь, то уже достиг бы успеха в этой работе». Сын послушал отца и через какое-то время прополол все поле», – поделился Блаженнейший Онуфрий.

Духовный мудрец ответил обратившемуся к нему за советом человеку: «Не нужно впадать в отчаяние, нужно входить в свою душу с молитвой, с покаянием, с самопринуждением, смирять себя в своей душе, и так понемногу выгонять из своей души все зло, и душа станет доброй, милосердной, наполнится той Божией силой, которая называется жизнь, которая дает человеку радость жизни, которая является красотой жизни».

«Пусть Господь помогает каждому из нас трудиться над своим личным полем души, очищать его, делать чистым для того, чтобы в нем почивала Божия благодать», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
упц
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