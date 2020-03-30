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Кабмин сократит зарплаты топ-чиновникам

30.03.2020 / 13:20
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что до конца этого года для госслужащих, которые получают оплату в размере более 10 минимальных, произойдет сокращение зарплат до половины первоначальной суммы.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем telegram канале

Он отметил, что это не касается чиновников, которые активно противостоят распространению коронавируса и имеют отношение к национальной безопасности и обороны.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса", - говорится в сообщении.

В то же время, до конца 2020 года на 30% будет урезан оклад и премии глав и членов наблюдательных советов на государственных предприятиях и в госкомпаниях.

"Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя", - резюмировал премьер-министр.

Напоминаем: правительство завершило предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, при этом в новой редакции законопроекта сохранены расходы на инфраструктуру, культуру и образование

Кабмин полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного сектора в размере 4 млрд грн, несмотря на сокращение бюджета для борьбы с распространением коронавируса.

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Источник 

Кабмин, зарплаты, чиновники
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