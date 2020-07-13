Подрыв авто "Укрпочты": полиция нашла украденные деньги

Об этом сообщают замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook, Нацполиция

Дословно Геращенко: "В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники.

Все изъятые денежные средства после процедур, предусмотренных Законом, будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам".

Замглавы МВД отметил, что задержано четверо лиц, причастных к преступлению, - те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов.

Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

Дословно Геращенко: "Его личность установлена, и у него нет шансов уйти от правосудия, так же, как и у его сообщников.

Всем им грозят длительные сроки заключения не только за вооруженное ограбление, но и за покушение на убийство сотрудников "Укрпочты"".

Вместе с тем, сайт Нацполиции сообщает, что Октябрьский районный суд Полтавской области удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога. В субботу должны избрать меру пресечения еще одному подозреваемому.

Напомним, 7 июля, около 10 часов, возле с. Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель" компании "Укрпочта", завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и оружием охранника.

Два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

Источник