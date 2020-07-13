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Киевские школьники записали видео о ненависти к крымским татарам, но позже извинились

13.07.2020 / 13:19
Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали и выложили в соцсеть оскорбительное видео в адрес крымских татар, один из выпускников также заявил, что "Крым – это Россия".

Об этом свидетельствуют сообщения председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, столичной школы №90 и Гирея Баталова в Facebook

Прямая речь Чубарова: "Случился очень неприятный инцидент – несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым – это Россия"".

Чубаров добавил, что абсолютное большинством пользователей соцсетей, где появилось указанное видео, возмутились и потребовали привлечь выпускников школы к ответственности.

Сейчас видео удалили, но его все равно можно найти в соцсети.

Баталов в комментариях под постом отметил, что видео записали обиженные школьники, которые не смогли ответить на вопросы о крымских татарах на ВНО по истории.

По словам Чубарова, школа опубликовала официальные извинения в Facebook.

Дословно школа: "Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым – это Украина".

В школе также добавили, что данная ситуация показала необходимость прикладывать "еще больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов, воспитанию толерантного, недискриминационного отношения к другим".

По словам Чубарова, трое из участников скандального видео также разместили публичные извинения.

В связи с этим глава Меджлиса крымскотатарского народа призвал всех сограждан "удовлетвориться официальными извинениями ... школы ... и выпускников" и считать инцидент таким, что исчерпал себя.

Чубаров также добавил, что приглашает выпускников, которые говорили обидные вещи в отношении крымских татар, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Источник

школьники, татары, Крым
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