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Зеленский радуется выздоровлениям от COVID-19: действия власти были правильными

13.07.2020 / 12:48
Президент Владимир Зеленский считает, что действия власти по противодействию COVID-19 были правильными, поскольку количество выздоровлений сейчас превышает количество новых выявленных случаев коронавируса.

Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств под председательством Зеленского, сообщает пресс-служба президента

На совещании говорилось, что уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество заболевших.

Прямая речь Зеленского: "Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб.

Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией".

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией.

Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мер в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов на 6,6 млн грн.

Источник

коронавирус, Зеленский
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